1945, les enfants du chaos… et les peuples du chaos, avant…

" 1945, les enfants du chaos ", c’est le titre du très intéressant documentaire que Patrick Weber vous propose ce 25 novembre dans " Le temps d’une histoire ". À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, douze millions d’enfants sans foyer errent dans les décombres de l’Europe… Beaucoup d’entre eux perdront leur identité au nom de la démographie ou par crainte d’un endoctrinement aux idées communistes…

Mais avant même cette errance, combien d’enfants ont perdu la vie pendant la guerre, à cause de leur appartenance à une religion ou une ethnie ? L’encyclopédie de la Shoah signale que " les Allemands et leurs collaborateurs tuèrent au moins 1,5 million d’enfants, y compris plus d’un million d’enfants juifs, des dizaines de milliers d’enfants tziganes, des enfants allemands handicapés physiques et mentaux, des enfants polonais ainsi que des enfants d’Union soviétique occupée. "