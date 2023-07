1945, l'année qui a changé l'Histoire : un documentaire à découvrir ce lundi sur La Trois

La fin des conflits déclenche des scènes de liesse populaire dans le monde entier ; les grands procès de Nuremberg, la création des Nations Unies parviennent à redonner espoir à l’humanité. Mais en coulisses transparaît déjà l’ombre de la Guerre Froide et les enjeux de la décolonisation.

Grâce à des images d’archives exceptionnelles et l’analyse des meilleurs experts internationaux, revivez l’année 1945 au plus près des évènements, pour mieux comprendre comment ces 12 mois ont posé les jalons du monde moderne… Et ont marqué l’Histoire à jamais.

