1940-1945 : la résistance féminine au service de la Belgique et des Alliés.

À partir de 1942, l’occupant renforce la répression, dès lors, la résistance va accentuer ses actes de sabotage, sa lutte armée et son assistance aux hommes et femmes recherchés par les Allemands. Le nombre de résistants va augmenter, les besoins en logistique aussi. C’est dans l’intendance que nombre de femmes vont apporter leur soutien à la lutte : quoi de plus naturel que de voir une femme faire ses courses ou porter son repas à son homme qui est au travail ?

Combien de femmes n’ont-elles pas agi directement en rapport avec les activités clandestines de leurs époux ? Et combien de jeunes femmes courageuses, le plus souvent célibataires ou, du moins, sans enfants, ne se sont-elles pas lancées dans la résistance ? Beaucoup d’entre elles œuvreront avec leurs moyens, demeurant presque anonymes après-guerre, d’autres seront plus connues… mais toutes portent la gloire d’avoir œuvré pour la libération de leur pays.