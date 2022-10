1924, Giacomo Puccini s’éteint à Ixelles, laissant son Turandot inachevé

Puccini est conscient que le traitement sera long et se fait peu d’illusion sur l’avenir. Alors qu’il est encore dans l’écriture de son Turandot, il aurait déclaré "Mon opéra sera donné inachevé, quelqu’un montera alors sur la scène et dira au public : A cet endroit, le compositeur s’est éteint".

Et pourtant, la première partie du traitement se déroule sans problème, le compositeur n’étant pas encore alité, il assiste même à une représentation de sa Madame Butterfly au Théâtre de la Monnaie. Parti avec son fils Tonio, il voit arriver sa fille Fosca à son chevet, la veille de l’opération.

Le 24 novembre, débute la seconde partie du traitement, la gorge est ouverte et dans la plaie, à la place de la tumeur sont insérés sept aiguilles au Radium. Cette partie du traitement demande beaucoup au compositeur qui est en souffrance et qui ne sait plus s’exprimer par d’autres moyens que les gestes ou l’écrit. Mais les médecins sont optimistes, l’opération est réussie et l’on se met alors à espérer. Les bulletins quotidiens sont au vert. Le docteur Ledoux déclare même que le compositeur en sortira et dans l’après-midi du 28, sa fille Fosca prépare une lettre dans laquelle elle écrit : "Tout va bien et les docteurs se montrent plus que satisfaits : notre papa adoré est sauvé ! Sauvé comprenez-vous ?".