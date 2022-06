1918 - 1939: Les rêves brisés de l'entre-deux guerres, série docu-fiction sur La Trois

120 comédiens, 700 figurants, 90 décors différents, des archives de films et photos en provenance de 75 fonds répartis sur 23 pays...

Après "14 - des armes et des mots", qui restituait la barbarie de la Première Guerre mondiale à travers les itinéraires singuliers d’hommes, de femmes et d’enfants originaires de six pays belligérants, cette nouvelle fresque historique se penche sur la période 1918-1939 en reprenant le même dispositif.

Entremêlant images d’archives et scènes de fiction, Jan Peter et Frééic Goupil ressuscitent, par le prisme de l’intime, la chronologie de ces fiévreuses années, entre fureur de vivre, convulsions économiques et luttes politiques –dominées par l’affirmation des idéologies communiste et fasciste. De l’armistice de 1918 à la délaration de guerre du 3 septembre 1939, une plongé magistrale dans une époque qui ambitionnait d’accoucher d’un nouveau monde et engendra une nouvelle tragédie.

"1918 - 1939: Les rêves brisés de l'entre-deux guerres" - Survie à découvrir lundi 27 juin à 21h30 sur La Trois.