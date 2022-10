"1917" : le magistral film de guerre de Sam Mendes débarque sur La Une et Auvio

Pour nous faire vivre au plus près ce que traversent physiquement, mentalement et émotionnellement Schofield et Blake, Mendes a travaillé la forme comme jamais.

Il y a, en premier lieu, cet impressionnant vrai (faux) plan séquence de près de 2 heures (la durée du film !) qui nous fait viscéralement vivre la mission de ces deux soldats "en temps réel", augmentant à l’extrême le caractère urgent, dangereux et impossible de ce qui tient d’une épopée.

Puis il y a ce travail de l’image, en tout point remarquable, qui nous offre des scènes d’une beauté et d’une tension à couper le souffle. L’une d’entre elles (on vous laisse la découvrir !) tient d’un véritable opéra visuel… le tout accompagné par la très belle partition signée du grand Thomas Newman, depuis toujours fidèle à Sam Mendes.

Virtuosité est le mot qui vient à l’esprit en voyant ce film qui a marqué les esprits lors de sa sortie en 2019 et qui a remporté entre autres les Golden Globes du meilleur film dramatique et du meilleur réalisateur. Fort en sensations et en émotions, ne ratez pas ce grand film…