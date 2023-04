"1900": le chef-d’œuvre de Bernardo Bertolucci

Ce jeudi soir, La Trois vous propose de découvrir "Novecento", un film revendicatif sur la lutte des classes dans la campagne italienne du début du 20e siècle.

Réalisé par l’italien Bernardo Bertolucci, à qui l’on doit notamment les films "Dernier tango à Paris" et "Il était une fois dans l’Ouest", "Novecento" représente les vies parallèles de deux garçons nés le même jour dans une propriété de l’Émilie, au milieu de l’été 1900. Le premier, Alfredo, est le fils du propriétaire du domaine, tandis que le second, Olmo, est le celui d’un paysan. Malgré leurs appartenances sociales différentes, les deux enfants grandissent néanmoins côte à côte et lient une profonde amitié, jusqu’à ce que la réalité les rattrape.

Le début du 20e siècle, en effet, est marqué par la naissance des coopératives paysannes d’un côté, et par la montée du fascisme de l’autre. Des idéologies radicalement opposées qui vont mettre à mal la relation de nos deux héros, en dépit des souvenirs qu’ils ont partagés ensemble.

Avec ce film, Bernardo Bertolucci ne se contente donc pas seulement de raconter l’histoire singulière de deux personnages issus de son imagination. Il entend à travers eux dresser une fresque de l’histoire contemporaine de l’Italie, de l’avènement du socialisme à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un projet d’envergure, qu’il mûrit pendant des années avant d'avoir les moyens de le réaliser.