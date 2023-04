19 CPAS bruxellois "au bord du gouffre" se mettent en grève aujourd'hui

Le personnel des 19 CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale a interrompu le travail mardi. Comme annoncé, des piquets de grève ont empêché d'accéder aux centres publics d'action sociale, tôt ce matin. Près de 200 personnes, en front commun syndical (CSC, CGSP, SLFP), se sont ensuite réunies devant le CPAS de Bruxelles. Une manifestation est prévue dans le courant de la matinée.

"On est débordé. Il y a deux accueillantes pour une centaine de demandeurs qui, avec plus de trois heures d'attente, deviennent frustrés et même violents", soulève un assistant social de la commune de Forest.

Acculé par la surcharge de travail liée à la succession de crises, le personnel des centres publics d'action sociale demande un refinancement "structurel, anticipatif, pérenne" de leurs organisations, accompagné d'une revalorisation salariale et sociale.

"Si le front commun syndical n'obtient aucune avancée aujourd'hui, nous allons durcir l'action", a lancé la secrétaire régionale CGSP, Carine Rosteleur, pendant la prise de parole. Les CPAS bruxellois prient les mandataires politiques de donner suite à leurs revendications depuis octobre.