1868, 3 frères ardennais disparaissent tour à tour en Hainaut : que s'est-il passé ?

La sœur et le beau-frère se rendent à la gendarmerie et racontent que Nicolas et Gustave sont partis de Bertrix, très tôt le matin du 12 mars 1868. Nicolas devait se rendre dans le Borinage. Il devait y rencontrer plusieurs éleveurs qui lui doivent de l’argent à la suite de l’achat de bêtes. Gustave, le plus jeune, avait rendez-vous à la gare de Morlanwelz, le 15 mars, avec un éleveur de Grammont qui lui avait acheté des bovins. Après la transaction, il devait rentrer à Bertrix, avec son frère. L’aîné de la fratrie, Pierre-Joseph, est parti vers Mons, le 2 avril, à leur recherche. Il n’est jamais revenu, alors qu’il était attendu le 7 avril, pour vendre du bétail au marché de Bertrix.

Le capitaine de gendarmerie envoie les informations qu’il a reçues, au procureur du Roi à Mons. Ce dernier se contente d’envoyer un signalement écrit à toutes les gendarmeries de son arrondissement. Puis dans les pays limitrophes, quelques semaines plus tard.

La presse s’étonne de l’inaction des magistrats dans cette affaire. D’autant plus que

la rumeur publique désigne un berger du village d’Hornu. Il a fréquenté les trois frères, avec

lesquels il était en affaires, juste avant leur disparition…