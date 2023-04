186 stations de ski alpin françaises sur 600 sont devenues obsolètes

Au côté des enjeux sociaux, économiques et touristiques posés par la fermeture des stations de ski, il y a la question écologique. Décomposition des éléments plastiques, présence d’huile de moteur qui risquent d’infiltrer les sols, réel danger pour les oiseaux qui pourraient percuter les câbles. Ces engins obsolètes doivent être démontés et l’association internationale Mountain wilderness y travaille depuis une vingtaine d’années. Ils ont ainsi débusqué des téléphériques isolés à 3000 mètres d’altitude qui avec le recul de glacier se sont effondrés et sont restés oubliés de tous.

"On a lancé un recensement dans les espaces protégés, les parcs naturels régionaux, les réserves naturelles, le parc du Mont-Blanc. On s’est rendu compte qu’il y en avait des centaines et des centaines d’éléments, touristiques bien sûr, mais aussi industriels, agricoles, militaires. Dans un premier temps, on recense, puis on nettoie les abords et maintenant on est dans la phase de démontage. Toujours en prenant en compte qu’il peut y avoir du patrimoine. Garder l’histoire et la mémoire, toujours. Garder l’objet, pas systématiquement. Si on le garde, on doit réfléchir comment le mettre en valeur, comment il raconte l’histoire du lieu".

Depuis 2016, la loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne rend obligatoire le démontage des remontées mécaniques en fin d’exploitation. Le syndicat professionnel national des entreprises de remontées mécaniques 'Domaine skiable de France' inscrit alors dans ses éco-engagements une stratégie d’élimination des remontées mécaniques abandonnées à partir de l’été 2021 a raison de trois par an.

Selon l’OCDE, 80 sites de moyenne montagne devront fermer d’ici à 2050. Il établit que sur l’arc alpin ce seront deux tiers des stations qui ne pourront plus être rentabilisées dans le futur.