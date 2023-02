182 morts dans des naufrages en Méditerranée en deux mois : l’Union européenne stagne sur la gestion migratoire

Et les organisations non gouvernementales ? "De moins en moins", explique l’expert, "Les États ont cherché à dissuader progressivement les ONG d’exercer leurs activités […] Aujourd’hui, on voit bien que les ONG sont soumises à des contrôles scrupuleux de la part des autorités, contrôles qui parfois ont pour simple objet d’arraisonner le navire et de l’empêcher de réaliser ses opérations de sauvetage."

Les opérations de sauvetage sont donc menées aujourd’hui principalement par les États eux-mêmes. Chacun opère à son niveau national à l’exception de certains cas où Frontex organise la coopération entre les pays. C’est ce qui est arrivé lors du dernier naufrage en date, néanmoins, les navires italiens n’ont pas pu quitter le port à cause des mauvaises conditions en mer.

Les 27 toujours désunis sur la question migratoire

Depuis 2015 et jusqu’à aujourd’hui, l’axe sur lequel les Européens semblent arriver à se mettre d’accord, c’est sur le renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l’Union européenne. Les dissensions autour d’un accueil plus systématique s’expliquent par le refus de certains États membres de prendre la "part" de solidarité qui leur incombe.

"Les négociations peuvent se résumer à une opposition entre les États de première entrée (Chypre, Grèce, Italie et Malte) et les autres États. Cela s’articule autour des principes de responsabilité et de solidarité", détaille Yves Pascouau.

La responsabilité, cela veut dire que chacun s’engage sur un principe de contrôle et d’application des règles. La solidarité, c’est que les États de première entrée doivent être soutenus par les autres, d’une manière ou d’une autre. Voilà pour ce qui est de la théorie. "Dans la réalité, ces États de première entrée disent : on sera responsable, si vous êtes solidaire. Les autres États membres rétorquent : on sera solidaire, si vous êtes responsables", analyse l’expert.

Les deux piliers, responsabilité et solidarité, sont identifiés et pourtant, l’Union européenne ne parvient pas à avancer sur la question. Actuellement, au niveau législatif, le poussiéreux "Règlement de Dublin" est voué à être remplacé. Le texte prévoit qu’un demandeur d’asile doit s’enregistrer dans le pays d’entrée et qu’il y sera renvoyé dans le cas d’un contrôle dans un autre pays membre. Un système jugé déficient par beaucoup, en particulier les pays d’entrée qui doivent assumer une charge plus importante. Une tentative de réconciliation est sur la table de la Commission européenne avec le "Nouveau Pacte européen sur la Migration et l’Asile" mais la forme que prendra la solidarité ne parvient pas à être définie clairement.

Si ce texte ne trouve pas la voie législative jusqu’à son application concrète, le risque est que "les questions migratoires soient renationalisées". Dans ce cas de figure, on peut s’attendre à un durcissement des politiques nationales au détriment d’un mécanisme d’accueil international.