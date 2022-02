1800 milliards de dollars de subventions annuelles contribuent à la destruction de la planète.

Cet appel a lieu à quelques semaines d’un prochain volet de la COP15, la convention de l’ONU sur la biodiversité, qui devait avoir lieu en janvier à Genève mais a été repoussé à cause du variant Omicron et doit se tenir désormais du 13 au 29 mars.

Mais "toute réforme des subventions doit prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux, pour éviter d’affecter les ménages les plus modestes et les communautés les plus vulnérables autour du monde", selon la "B Team" et "Business for Nature".

"La nature décline à une vitesse alarmante, et nous n’avons jamais vécu sur une planète avec aussi peu de biodiversité", déplore Christiana Figueres, du groupe de travail sur le climat de la "B Team", citée dans le communiqué.