1800 bières à déguster pour les jurés du Brussels Beer Challenge à Eupen

Ces bières sont réparties en différentes catégories et seule la meilleure de chacune d’entre elles reçoit une médaille d’or. Une médaille d’argent et de bronze récompense la deuxième et la troisième.

Les jurés viennent eux aussi de tous les continents. Alors comment jugent-ils ces bières ? " On a des standards bien précis, sur la couleur, sur l’arôme, le goût, l’arrière-goût, et on a un système de cotation qui est lié à tous ces critères ", explique le belge Charles Nouwen. " L’évaluation de ces critères peut varier en fonction de l’origine des jurés. On n’est pas forcément d’accord, suivant la région d’où on vient. On a une influence sur notre cote en fonction de ce qu’on mange et de ce qu’on boit tous les jours. Cela a automatiquement un impact sur notre manière de juger ", ajoute le suisse Yan Amstein. " Ce qui va déclencher chez moi un coup de cœur, c’est l’équilibre. Le côté malté, le côté houblon, l’amertume, tout ça forme un tout et explose dans la bouche. On sait tout de suite. On sent le coup de cœur et on se dit : ah oui, celle-là, elle est parfaite ou presque ", détaille encore la québecoise Maryse Picard.