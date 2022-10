18 vidéos sur les bonnes pratiques en Grande Forêt de Saint-Hubert

En ces vacances d’automne, les touristes sont nombreux à se balader dans les forêts ardennaises. Mais attention, il y a un code forestier à respecter ainsi que quelques bonnes pratiques à suivre.

Pour sensibiliser les promeneurs à respecter au mieux le milieu forestier, la Grande Forêt de Saint-Hubert et la Maison du tourisme de la Forêt de Saint-Hubert viennent de réaliser 18 capsules vidéo avec un message clair et en utilisant parfois un ton un peu décalé et humoristique. Des petits dessins animés colorés qui sont diffusés sur les réseaux sociaux.

Stéphanie Thiry, de la Grande Forêt de Saint-Hubert revient sur l’origine du projet : " Suite à la pandémie et au confinement, les gens se sont retrouvés un peu enfermés chez eux, ils ne pouvaient plus voyager à l’étranger et donc forcément, on a eu une augmentation de la fréquentation de nos territoires, les gens sont venus nombre, dans la Grande Forêt de Saint-Hubert, ce qui est très, très bien mais, maintenant, on a remarqué pas mal de comportements un peu inadaptés, certaines nuisances sur le terrain et donc là, on s’est dit qu’il fallait communiquer sur le respect du code forestier, on le faisait déjà régulièrement mais là, on s’est dit qu’il fallait vraiment aller plus loin et on a donc réalisé des capsules animées. "

La démarche a tout de suite été soutenue par le DNF, Département Nature et Forêt.

Les vidéos sont structurées en fonction des 4 saisons : " En automne, on a le brame du cerf, il y a la cueillette des champignons, en hiver, il y a la neige, il faut faire attention de ne pas se perdre. Au printemps, il faut respecter la quiétude du gibier, des jeunes animaux en forêt, par exemple… Voilà donc, en fonction des saisons, on explique les bonnes pratiques à respecter en forêt ".

Les vidéos sont à découvrir sur les pages Facebook de la Grande Forêt de Saint-Hubert et la Maison du tourisme de la Forêt de Saint-Hubert ou encore sur leur chaîne YouTube.