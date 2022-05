18 singles des débuts des Rolling Stones dans un nouveau box

Dans cette édition limitée, vous trouverez des reproductions des 18 premiers singles en vinyles 7’’ et des versions extended, sorties à l’origine par Decca et London Records. Le tout a été remasterisé par l’ingénieur du son, décoré à 12 reprises d’un Grammy Award, Bob Ludwig.

On notera aussi la présence d’un livre de 32 pages avec des notes du spécialiste des Stones, Nigel Williamson, des photos rares et un set de cinq cartes et posters, le tout dans un bel étui.

L’année prochaine, nous aurons droit à un deuxième box vinyle de la série, The Rolling Stones Singles 1966-1971.