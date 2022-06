18 marches Adeps sont organisées ce premier dimanche de juillet

My est une section de la commune de Ferrières situé dans la Calestienne et est l’un des plus beaux villages de Wallonie. Au centre du village vous pourrez y trouver un vieux Tilleul au tronc fendu, est l’un des symboles du village. L’église de l’Assomption de la Sainte-Vierge date du 19e siècle et est faite de briques, le château ferme Wibin-Gillard et bien d’autres surprises vous y attendent ! Des itinéraires de 5, 10, 15 et 20 km sont prévus ce dimanche.

Lieu de rendez-vous : Rue du Vieux Tilleul [4190]

Contact : Comité des fêtes Vivre Ensemble – Valérie Guiset – 0499 537.559