18 marches Adeps sont organisées ce dimanche 21 août en Wallonie

Le fleuron de la localité est sans conteste le château Solvay et son domaine. Résidence d’été de l’industriel Ernest Solvay, il chargera Victor Horta d’aménager l’intérieur du château. C’est son petit-fils, Ernest-John Solvay, qui transformera le parc avec la plantation d’essences exotiques, la création du Belvédère et de son étrange escalier, de l’étang de la ferme, de la percée rectiligne qui débouche sur ce curieux obélisque artificiel de 36 mètres de haut. C’est enfin lui qui, par donation en1968, offre le domaine à l’Etat. Actuellement, on trouve y également dans le la Fondation FOLON qui occupe la Ferme depuis 1998.

La Hulpe est une charmante commune située entre Genval et Rixensart. Ancien chef-lieu du Duché du Brabant, elle possède déjà, dès la seconde moitié du 14e siècle, un marché hebdomadaire qui se déroule autour de l’église vieille de plus de huit siècles. La présence de nombreux étangs a permis, dès le 17e siècle, le développement de plusieurs papeteries. En 1664, Philippe IV, Roi d’Espagne, autorise la création de la "Manufacture Impériale et Royale du Papier" à La Hulpe. Des itinéraires de 5, 10, 15 et 20 km Adeps y seront balisés ce dimanche.

C. Vandelois

Lieu de rendez-vous: Centre Sportif de La Hulpe, avenue Général de Gaulle 55 [1310]

Contact: Lions La Hulpe Asbl - Ely Vandervaeren - 0495 254 377