Вам молодше 18 років і ви приїхали до Бельгії без батьків?

Ви вважаєтесь неповнолітнім без супроводу. Якщо ви перебуваєте тут разом із, наприклад, своїм дядьком чи бабусею, які не мають над вами опіки (визнаної Бельгією), ви також є неповнолітнім без супроводу.



У цьому випадку за вами закріплюється Помічник. Вони представляють вас юридично та забезпечують вашу безпеку та добробуту. Якщо ви зареєструвалися за адресою Heysel Palace 8, імміграційний офіс передасть вашу інформацію до служби опіки. Якщо це не так, ви можете зв’язатися з ними за наступним номером: +32 78 15 43 24. Або ви можете надіслати електронний лист на tutelles@just.fgov.be. Існує список очікування, тому, можливо, доведеться почекати деякий час, щоб отримати Помічника.

Важливо, щоб ви знали, що ви будете розміщені і що бельгійська держава піклується про вас, поки вам не виповниться 18 років. Вас не можуть вигнати з Бельгії, поки ви не досягнете повноліття.

Але для чого потрібен державний інспектор ? Ваш Помічник вислухає вас і обговорить вашу ситуацію з вами. Те, що ви йому скажете, залишиться конфіденційним, якщо забажаєте. Він допоможе вам отримати документи на проживання в Бельгії, знайти адвоката, який допоможе вам, і хорошу школу, оскільки це є обов’язковим у Бельгії. Якщо у вас виникла проблема в школі, ви спробуєте разом знайти рішення. Якщо у вас більше немає контакту зі своєю родиною, він може допомогти вам їх знайти. При необхідності ваш опікун може відкрити для вас рахунок у банку. Ви разом прийматимете рішення щодо своїх грошей. Йому заборонено пропонувати вам подарунки чи гроші. Якщо ви хочете зайнятися культурною або спортивною діяльністю, він також може вам допомогти.

UK - MENA brochure (Ukraïens).pdf (belgium.be)

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