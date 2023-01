18.000 licenciements chez Amazon : une annonce qui s’inscrit dans une tendance "post-covid" pour le secteur de la tech

Le modèle économique des entreprises de la tech est-il pour autant à bout de souffle ? "La digitalisation, ça va par vagues et par paliers. Le Covid a été un énorme coup d’accélérateur. Et donc tout à coup il y a eu une énorme vague de digitalisation et on a poussé beaucoup vers le modèle en ligne. Il n’y avait aucune raison de penser que cette croissance allait être infinie. Mais il y a un peu ce mythe qui vient du fait que dans le digital, la croissance est relativement sans coût, c’est-à-dire qu’on peut croître dans une espèce de vide".

Pour certains services de vente en ligne décentralisés comme Alibaba, "vous ajoutez quelques serveurs et pouf, ça y est, vous pouvez facilement ajouter du volume si vous voulez, sans rajouter beaucoup de coûts fixes en quelque sorte, ce qui est très différent des business traditionnels. Et donc on a cru que cette croissance exponentielle qui était propre aux modèles des entreprises axées sur le digital était en fait indissociable de ces modèles", indique M. Van Zeebroeck.

Pour lui, ces entreprises ont à présent atteint un palier. "La théorie, c’est que la croissance peut être exponentielle. La pratique, c’est que l’humanité c’est 8 milliards de personnes et pas plus. Et parmi eux, il y en a une bonne partie qui n’est pas digitalisée du tout. A un moment, la croissance plafonne".