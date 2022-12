178 nouveaux sites de recharge de véhicules électriques en Brabant wallon d’ici deux ans : selon quels critères ?

Les communes ont pour leur part déterminé les endroits les plus adaptés. "Ce sont des endroits que nous considérons comme stratégiques, d’autres pourront venir plus tard, si nécessaire", note le bourgmestre de Nivelles, Pierre Huart. Neuf emplacements sont prévus dans la ville, selon des critères tels que la densité de population et de voitures, ou encore la possibilité de se garer perpendiculairement au trottoir, de manière à pouvoir charger tous les modèles.

La capacité du réseau électrique a aussi été prise en compte. "Il faudra qu’il soit renforcé : nous sommes en zone orange, ce qui veut dire que toute la ville ne pourra pas être desservie", ajoute le bourgmestre. Le gestionnaire du réseau de distribution, ORES, confirme qu’en effet il faudra adapter celui-ci avec des cabines plus puissantes, des câbles de plus grande section, capables de supporter des charges plus importantes. Ces aménagements sont d’ailleurs prévus dans son plan industriel 2023-2038, qui vise à adapter le réseau à ces nouveaux usages.