1763, Mozart séjourne et compose à Bruxelles

Saviez-vous que le jeune Wolfgang Amadeus Mozart était passé par la Belgique – qui était encore à l’époque les Pays-Bas autrichiens -, passant par Liège, Tirlemont, Louvain et surtout Bruxelles, et y avait même composé ? Xavier Falques nous en dit plus dans "C’est arrivé près de chez nous".

Bruxelles est vraiment une très belle ville. Un peu bosselée, il est vrai, mais le pavé y est parfait, on y marche comme dans une maison.

L’homme qui écrit ces lignes à l’hôtel d’Angleterre, le 17 octobre 1763, n’est autre que Léopold Mozart, compositeur, violoniste et père de deux enfants musiciens prodiges, Maria Anna, surnommée Nannerl, alors âgée de 12 ans, et d’un petit prodige répondant au nom de Wolfgang Amadeus. Est-il encore nécessaire de présenter celui qui cumulera tous les superlatifs, ce petit prodige à l’oreille absolue qui, dès l’âge de 6 ans, composera sans discontinuer et qui sera trimballé dès l’âge de sept ans à travers toute l’Europe par son père, soucieux de montrer fièrement l’étendue du talent de son fils prodige ?