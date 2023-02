1733 – une solution a été trouvée pour la garde médicale : un opérateur décrochera

Nous vous annoncions que le 1733 allait être mis sur répondeur pour les provinces de Liège, Luxembourg et l’arrondissement de Dinant les 3, 18 et 26 février, comme ça a été le cas le 1er février et le 30 janvier. Une solution a été trouvée ce vendredi. "Un renfort sera présent à la centrale téléphonique d’Arlon pour décrocher les appels aux 1733" annonce Erwin Hertens, le directeur général a.i. de la Sécurité civile.

La centrale téléphonique d’Arlon 112 / 1733 trie et gère les appels pour les provinces de Luxembourg, Liège et l’arrondissement de Dinant. Par manque de personnel, le 1733 a été mis sur répondeur le 30 janvier ainsi que le 1er février. Trois autres dates problématiques ont été annoncées : le 3 février, le 18 et le 26. Le cadre minimum de 4 personnes pour assurer les appels au 112 et au 1733 n’était pas atteint.

Les solutions trouvées sont les suivantes. Pour ce vendredi 3 février, un opérateur supplémentaire est physiquement présent à Arlon. Pour le samedi 18 février et le dimanche 26 février, c’est un opérateur de Liège qui se connectera à la centrale arlonaise et prendra les appels à distance (une nouvelle procédure mise en place fin 2022).

Le manque de personnel pour les centrales 1733/112 est une problématique récurrente. Les agents sont régulièrement en sous-effectif et, se disent, de source interne "exténués" et qu’ils "crèvent sous la charge de travail".