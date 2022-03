170 recommandations pour éviter les inondations: qu'en pensent les bourgmestres concernés?

Mercredi, les députés ont débattu des 170 recommandations pour éviter un nouveau scénario catastrophe comme celui des inondations de juillet dernier. Mais le PTB a fait des vagues, pas d'accord avec les propositions. Et donc, après 7 mois de travaux, le texte proposé au vote la semaine prochaine ne fera pas l'unanimité, puisque le PTB s'abstient.

Parmi ces recommandations, il y a de meilleures prévisions météo et hydrologiques, une meilleure gestion et communication immédiate de la part des autorités locales et un plan d'urgence pour la coordination des barrages.

Mais qu'en pensent ceux qui ont vécu ces intempéries en juillet dernier? Nous avons rencontré les responsables de trois communes fortement touchées.

Daniel Bacquelaine, le bourgmestre de Chaudfontaine, estime pour sa part qu'il était important d'avoir des recommandations, car les griefs étaient là, notamment sur l'organisation des secours.

A Esneux ensuite, comme dans d'autres communes d'ailleurs, les autorités communales n'étaient ni prêtes ni préparées. Ils ont donc déployé de l'énergie inutilement. Pour le directeur général de la commune, Stefan Kazmierczak, certaines recommandations seront donc très profitables.

Enfin, à Trooz, ce sont 11 kilomètres de Vesdre, et la commune est encore bien marquée suite aux inondations de juillet. Le bourgmestre rejoint l'avis de ses collègues en ce qui concerne les recommandations sur une gestion des barrages plus proactive, sur une meilleure communication, mais pas seulement.

Regardez notre reportage.