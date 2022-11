170 médecins assistants formés à la médecine rurale à Houffalize

Durant deux jours, le complexe touristique "Vayamundo" de Houffalize accueille des dizaines de jeunes assistants médecins qui termineront prochainement leur cursus. Au programme : des ateliers, des séminaires et des rencontres pour parfaire leurs gestes et techniques. Car pour tous ces professionnels de santé, l’enjeu est de pouvoir parer à toute éventualité. "L’objectif est de montrer toutes les choses possibles dans la médecine générale. Ce métier est très diversifié et diffère si l’on exerce en ville ou en milieu rural", explique Laurent Dutrieux, l’un des organisateurs.

Le médecin généraliste : un couteau suisse !

Soins des plaies, échographie, dermoscopie ou encore taping de la cheville ; des actes que les médecins généralistes posent de plus en plus lors des consultations. "En milieu rural, il est primordial de pouvoir être touche à tout. J’exerce ce métier à Érezée, je suis à 35 minutes de la salle d’urgence la plus proche, donc je dois pouvoir régler rapidement toutes sortes de pathologies. Les touristes sont toujours sidérés de me voir faire quelques sutures, car en ville, on irait directement aux urgences", explique le Docteur Frédéric Moulart, médecine généraliste à Érezée.

Attirer les jeunes en province de Luxembourg

Pour les nombreux étudiants présents ces mardi et mercredi, ces formations sont d’une grande utilité. "Ce matin, j’ai appris à mettre des taping de cheville qu’on utilise principalement après les entorses. C’est quelque chose qui me sera très utile, car ce sont des cas que l’on voit très souvent dans les cabinets de médecine générale", assure Gilles Derome. "On peut étayer nos compétences et c’est super intéressant pour la suite. C’est une occasion rêvée d’approfondir nos connaissances", complète Céline Hoa, une autre étudiante. Pour la province de Luxembourg, qui soutient cette action organisée pour la 8e fois, c’est un bon moyen d’attirer de jeunes médecins. Car encore aujourd’hui, la pénurie se fait sentir dans certaines zones notamment la Famenne et le sud de la province. "On veut vraiment montrer l’intérêt que représente la province de Luxembourg. Il y a de nombreux avantages à venir travailler chez nous, notamment le cadre de vie. On a des activités, nous voulons leur montrer, et c’est aussi possible d’avoir une vie sociale", précise Jean-Michel Jacobs, le directeur de MJLux, le cercle des médecins généralistes de la province de Luxembourg. L’événement rencontre chaque année un beau succès, on nous confirme déjà qu’il aura à nouveau lieu en 2023.