170 kilomètres en moins de 36 heures : La Française Anne-Lise Rousset pulvérise le record féminin du GR20

C’est un record mythique qui vient de tomber, vieux de dix ans. L’ultra-traileuse française Anne-Lise Rousset vient de boucler le GR20, légendaire sentier de randonnée situé en Corse, en 35 heures et 50 minutes d’efforts. Elle améliore ainsi l’ancien meilleur temps de plus de 5 heures. La Haute-Savoyarde est partie de Calenzana lundi à 6 heures du matin, dans le nord de l’île de Beauté. Elle a ensuite suivi les traits horizontaux blancs et rouges qui balisent le parcours sur 173 kilomètres, et rejoint la ville de Conca à 17 heures et 51 minutes ce mardi.

Après son arrivée, Anne-Lise Rousset s’est exprimée aux côtés de son mari et de son fils de 10 mois. Très émue, la Française a déclaré ne " pas vraiment réaliser" l’exploit qu’elle venait de réaliser.