17 victoires en 17 matches : jusqu'où ira le FC Nalinnois ?

N’allez cependant pas croire que le FC Nalinnois n’est qu’un café de village où l’on pense plus à boire qu’à s’adonner à la pratique du sport. Le club phare de l’entité, juste à côté de Jamioulx (P3) et Marbaix-la-Tour (P4) compte d’ailleurs de plus en plus de joueurs (250 affiliés), ce qui a convaincu le pouvoir politique de sérieusement moderniser l’outil de travail dans les années à venir.

"Je ne connais pas le budget total, explique encore l’entraîneur établi à Marcinelle, mais avec l’appui des subsides de la Région Wallonne, nous disposerons dans le court terme un synthétique à côté d’un terrain en herbe réaménagé, un nouvel éclairage et des abords retravaillés. Le toilettage général comprendra aussi la piste en fins graviers qui entoure nos terrains et qui sert aux joggeurs, lesquels ont aussi leur club dans l’entité.

A Ham Sur Heure-Nalinnes, dortoir de Charleroi, le sport a pris de plus en plus de place ces dernières années. D’ailleurs, le foot local doit tenir compte du développement du club de rugby dans la Commune. Pas mal de jeunes sont aussi attirés par cette discipline musclée. Le foot doit donc rester attractif pour, un jour faire également passer les Marloyats du label une étoile à deux ou à trois, qui sait ?"

A y regarder de plus près, on s’aperçoit que le FC Nalinnois adore publier des capsules-vidéos, tout en étant du coup bien présent sur les réseaux sociaux. On vous invite ainsi à l’occasion à découvrir la parodie de la conférence de presse de Cristiano Ronaldo perturbée par une bouteille de coca-cola version les Marloyats.

Sur place, on a bien compris que plus on parle du club, plus on communique entre les parties, même en interne plus les partenaires financiers sont susceptibles de se manifester.

"Il n’y a pas de mécène au FC Nalinnois continue David Masson. Les finances sont dans le vert parce que le club est géré par différents partenaires régionaux. Les activités sont diversifiées et bien suivies. Un fabricant de châssis bien connu dans le grand Charleroi, une belle société d’assurances du village figurent parmi ces fidèles. Mais nous avons aussi apprécié l’arrivée de l’enseigne " Frites à Papa " établie au centre commercial du Bultia. Il n’est pas rare que la fin de soirée s’y termine pour l’un ou l’autre de nos joueurs. Toutes les parties s’y retrouvent donc, au propre comme au figuré (rires) !"