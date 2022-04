17 marches Adeps sont organisées aux quatre coins de la Wallonie ce 10 avril

Walcourt domine l’Eau d’Heure et depuis le Moyen-Âge, elle conserve l’aspect particulier d’une ville fortifiée autrefois entourée de murailles et percée de portes avec pont-levis. Le monument phare de Walcourt est sans conteste la basilique Sainte-Materne, patrimoine majeur de Wallonie. C’est un des édifices gothiques les plus remarquables du pays, construit entre le 13e et 16e siècle. Véritable patrimoine local, il n’est pas possible de parler de Walcourt sans évoquer ses marches de l’Entre Sambre et Meuse dont certaines font l’objet de la reconnaissance de l’UNESCO.

Lieu de rendez-vous : Salle communale, ruelle du Coq, derrière l’hôtel de ville [5650]

Contact : La Route joyeuse – Robert Cousin – 0471 672 860