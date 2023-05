17 groupes belges dans un même projet metal !

Vous trouverez aussi ici la mixtape des 17 morceaux, dont certains sont signés par Atum Nophi, Down to Insanity, Obsolete Humanity, Meander, Ivory Throne, Do Or Die, Affenpinshers, Ice Sealed Eyes, Sawaro, Smokebomb, ou encore Young Enough.

Ce pari a été tenu par Damaso, alias " Llamalavalamp " sur ses réseaux et sa chaîne Youtube où il fait des vidéos thématiques musicales (avec l’histoire de groupes phares, des reviews, des interviews de groupes locaux, divers concepts vidéos…). Ici, pas de " têtes d’affiche " mais bien un projet qui offre une chance à chacun.

La prochaine étape pourrait être un concert/festival prévu pour le mois d’octobre, sous le nom de Lavagang Festival.