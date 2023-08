À quoi ressemblera le monde demain et même après-demain ? C'est la question qui animera les Rencontres inattendues - entre musique et philosophie - à Tournai ce week-end. Et les jeunes, forcément concernés, auront leur mot à dire. Douze élèves s'interrogent sur l'avenir à travers des textes poétiques. Nous les avons rencontrés en répétition, dans la chapelle des Ursulines avant le grand spectacle qui sera donné ce vendredi soir, à 21h, dans la Cathédrale.

Écoutez ci-dessus ce reportage audio dans lequel vous entendrez aussi la musique jazz du groupe belge Grand Picture Palace qui partagera l'affiche avec ces élèves de fin de 5e secondaire option littéraire au Collègue Notre-Dame ou option théâtre aux Ursulines à Tournai.