167e jour de guerre en Ukraine: explosions près d'un aérodrome en Crimée, 89 millions de dollars américains pour déminer le pays

Au 167e jour de la guerre en Ukraine, Moscou et Kiev s’accusent de bombarder la plus grande centrale nucléaire d’Europe. Le Russie a accusé lundi les forces ukrainiennes de bombarder la plus grande centrale nucléaire d’Europe située, celle de Zaporijjia en Ukraine, occupée par l’armée russe, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a brandi le spectre de la catastrophe de Tchernobyl.

La Russie va par ailleurs mettre en orbite un satellite iranien d’observation ce lundi. Le lancement du satellite suscite des inquiétudes, certains responsables occidentaux craignent en effet que Moscou ne l’utilise pour soutenir son offensive en Ukraine, ce que réfute Téhéran. Le lancement du satellite de télédétection Khayyam par une fusée Soyouz est prévu depuis le cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan ce mardi matin, selon l’Agence spatiale russe (Roscosmos).

