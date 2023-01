1600 rhétos découvrent l’ULiège au travers d’ateliers thématiques

L’Université de Liège a accueilli ce mardi quelque 1600 rhétoriciennes et rhétoriciens à l’occasion de sa Journée Enseignement Secondaire.

71 ateliers thématiques participatifs étaient organisés à leur intention. Pratiquement tous affichaient complets. Ces ateliers permettent une approche plus concrète et distinguent ainsi la Journée Enseignement Secondaire d’une journée portes ouvertes classique. Chacune des facultés de l’ULiège proposait généralement plusieurs ateliers. Chaque étudiant pouvait participer à deux ateliers.

"Les élèves ont été intéressés par un peu tous les domaines.", remarque Catherine Gilbert du service d’information sur les études de l’ULiège, "Par filière d’études, il y a toujours au minimum un atelier qui est proposé."

Cette journée a été préparée dans les divers établissements secondaires. Séverine De Beck est professeure de Français et d’Espagnol à l’Athénée Royal de Herstal : "Les élèves doivent faire le choix à l’école. On leur distribue le programme et ils doivent choisir un atelier pour le matin et un atelier pour l’après-midi. En général, ils choisissent soit en fonction de l’idée qu’ils ont déjà des études qu’ils veulent faire ou par affinités pour se retrouver avec leurs amis en groupe. Ça permet à nos élèves de se rendre compte de comment l’Université est organisée, comment se déroule une journée plus ou moins type, de faire connaissance avec d’autres élèves, d’avoir accès à tous les programmes de toutes les facultés aussi."