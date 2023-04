1600 places de parking à côté de la gare luxembourgeoise de Rodange, à deux pas de la frontière belge

Attirer davantage de frontaliers vers les transports en commun, c’est l’objectif du "P+R" (Park and Ride) aménagé juste à côté de la gare de Rodange, mais aussi à deux pas des frontières belge et française.

1600 places de parking sur 7 étages. C’est l’un des plus grands du Grand-Duché et les Chemins de fer luxembourgeois ont tout prévu : le parking fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Des places sont également équipées pour recharger les voitures électriques, d’autres pour le car-sharing.

"Il suffit de charger l’application et vous réserver votre place, explique le Ministre luxembourgeois de la Mobilité, François Bausch, et une fois que vous arrivez, votre plaque minéralogique est lue et il n’y a plus rien d’autre à faire !"

Les premières 24 heures de parking sont gratuites si vous prenez les transports en commun.