16 marches Adeps sont prévues ce dimanche 9 octobre en Wallonie

Les préhistoriens connaissent bien ce petit village de la commune de Soignies. C’est là en effet qu’un site moustérien a été découvert, un des plus importants de Belgique. Riche d’une histoire importante, Neufvilles regroupe de nombreux vestiges de son passé, comme ses nombreuses et anciennes chapelles. On peut compter aussi l’Abbaye de Cambron et l’église paroissiale parmi les bâtisses à admirer lors d’une visite.

Ce village de la campagne hennuyère ne se limite cependant pas qu’à ses constructions, comme nous l’indique son nom, qui signifie "nouveau domaine agricole" en latin. Les promeneurs pourront constater que le village est entouré de champs divers et variés, (betteraves, blé, maïs, pommes de terre, etc.), et délimitée par une zone boisée.

Ce dimanche, des marches de 5, 10, 15 et 20 km vous seront proposées.

Lieu de rendez-vous : Maison de Village de Neufvilles, route de Montignies 2 [7063]

Contact : Animation et Loisirs – Vito Intini – 0478 928.970