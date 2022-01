16% de célibataires en plus en 10 ans en Belgique !

La pandémie est passée par là, le célibat frappe plus que jamais.

Après les fêtes de fin d’année qu’on a peut-être déjà passées seul, voici l’époque de la Saint-Valentin, cette journée culturellement dédiée à l’amour et au plaisir du couple. Mais 2021 a été une année très difficile pour les célibataires, la pandémie n’aidant pas aux rencontres ! Statbel, l’office belge de statistique, recensait 5.697.008 célibataires en 2021, soit une augmentation de 16,33% en 10 ans…

" Avec une augmentation de 16% en 10 ans du nombre de célibataire en Belgique, les pratiques sexuelles ont évolué. C’est ce que nous constatons également dans nos ventes. Chaque année et pas seulement à la période de la Saint-Valentin, nous enregistrons un intérêt croissant pour des produits destinés au plaisir personnel ", confie Sylvain Spitaels, CEO de Babylon Loveshop.

Toujours selon Statbel, on compterait 54,74% de célibataires parmi la population des plus de 18 ans. Une situation qui a un impact également sur le pouvoir d’achat puisque le coût de la vie est beaucoup plus haut quand on est seul (loyer, courses, loisirs, …).

Du côté positif, il y a une baisse de la stigmatisation du célibat dans la société, on accepte de plus en plus que cette situation peut être un choix délibéré qui rend heureux. Après tout, une étude américaine a révélé que les personnes mariées depuis des années ne sont pas beaucoup plus heureuses que celles qui ont été longtemps célibataires…