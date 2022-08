16 arrivées, plus de 150 millions d’euros investis dans le mercato : le promu Nottingham Forest fait sauter la banque

Mais où va donc s'arrêter Notthingham Forest? De retour en Premier League après 23 ans d'absence, le club anglais compte bien y rester et le fait savoir. Depuis le début du mercato estival, les promus ont dépensé plus de 150 millions d'euros pour s'attacher les services de... 16 joueurs.

Dernière arrivée en date, un milieu anglais de 22 ans, Morgan Gibbs-White, qui évoluait du côté de Wolverhampton. Prix du transfert? 29,5 millions d'euros. Un montant qui pourrait atteindre les 47 M d'euros avec les différents bonus.

Rien que le paiement initial suffit pour que le club double champion d'Europe en 1979 et 1980 pointe à la troisième place des clubs ayant le plus dépensé cet été en Europe sur le marché des transferts derrière Chelsea et Barcelone, d'après le site spécialisé Transfermarkt, avec 133 millions de livres (environ 156 millions d'euros).

Jesse Lingard, Dean Henderson, le Belge Orel Mangala, Moussa Niakhaté, Giulian Biancone, Omar Richards, Neco Williams, Harry Toffolo, Lewis O'Brien, Brandon Aguilera, Wayne Hennessey, Taiwo Awoniyi, Remo Freuler, Emmanuel Dennis et Cheikhou Kouyaté ont également signé au City Ground.

À la tête du club depuis mai 2017, Evangelos Marinakis, déjà propriétaire de l'Olympiakos, n'a visiblement aucune limite.