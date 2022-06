16,3% des jeunes Belges de 10 à 19 ans sont atteints d’un trouble mental: on les entend pas assez, selon l'UNICEF

Selon UNICEF, plus de 16,3% des jeunes Belges de 10 à 19 ans seraient atteints d’un trouble mental diagnostiqué. Malgré cette estimation préoccupante, ces adolescents se font rarement entendre. C’est pourquoi UNICEF a décidé de leur donner la parole… Et ces jeunes ont beaucoup de choses à dire.

Entre 2020 et 2022, UNICEF s’est entretenu avec quelque 150 enfants âgés entre six et 17 ans, dans plus de dix hôpitaux psychiatriques ou centres de santé mentale du pays. Ces entretiens ont été menés par "What Do You Think", le projet participatif d’UNICEF Belgique.

Hôpital, école, maison, société : ces jeunes donnent leur avis.

L’admission à l’hôpital

Le passage à l’hôpital psychiatrique suscite des émotions contradictoires, selon les adolescents interrogés par l’UNICEF. Certains le vivent comme un moment de répit et de sécurité, tandis que d’autres le vivent comme un exil.

"J’aime le fait que nous sommes là, à l’hôpital, pour nous soigner, pour après sortir de l’hôpital, pour profiter pleinement de la vraie vie qu’un ado devrait avoir. Être à l’hôpital n’est pas une vie d’ado à mon goût", témoigne un jeune de 15 ans.