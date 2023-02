15e édition Salon du vin et de la gastronomie à Huy du 24 au 26 février

Le salon du vin et de la gastronomie de Huy est de retour pour une quinzième édition cette année. Aujourd’hui, c’est un événement de qualité qui rassemble pas moins de 60 exposants avec une sélection de plus de 400 vins venant de France et d’autres régions du monde : Grèce, Arménie, Afrique Uruguay, Italie…

Vous aurez le choix de la dégustation, avec modération…

Au niveau de la restauration, ce ne sont pas moins de 100 produits bios qui vous seront présentés. Vous pourrez ainsi découvrir toute une gamme de produits. Cela va de la Tartinable de scampis et crevettes grises, Carbonade flamande à tartiner, Lapin à la gueuze et aux pruneaux, Terrine au fromage de Herve, Pâté au sirop de Liège, Boulet liégeois…

RDV :

Le vendredi 24, février de 16h00 à 22h00

Le samedi 25, février de 11h00 à 21h00

Le dimanche 26, février de 11h00 à 18h00

Entrée simple par jour : 8 € (catalogue inclus)

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés.

L’adresse : Au Hall omnisports de Huy, Avenue de la croix rouge 4, 4500 HUY.

Parking gratuit et aisé tout autour du salon.

Vous voulez plus d’infos : RDV sur le site Salon du Vin