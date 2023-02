15e édition du Jeugd Parlement Jeunesse : "une initiation pour certains, une confirmation du futur métier pour d'autres"

Se glisser dans la peau d’un sénateur ou d’une sénatrice, toucher de près à la vie politique et à l’élaboration d’une loi, c’est l’objet du Parlement Jeunesse qui se tient toute cette semaine au Sénat. Cette semaine, 120 nouveaux jeunes se lancent dans cette simulation de la vie politique pendant cinq jours dans les trois langues nationales, à l'occasion de la 15e édition.

"Pour certains, cela peut servir de simple initiation à la politique, pour d'autres, ce sera une réelle confirmation qu'ils veulent en faire leur métier plus tard, explique François Moré, le président de l'ASBL Jeugd Parlement Jeunesse. Monsieur Sammy Mahdi, actuel président du CD&V et Monsieur Georges-Louis Bouchez, actuel président du MR, sont passés par le Jeugd Parlement Jeunesse."

Tous les jeunes entre 18 et 26 ans venus des quatre coins du pays, et parfois venus de pays limitrophes et amis, peuvent s'inscrire à cette simulation.