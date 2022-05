150 gigawatts d’éolien en mer pourront-ils satisfaire les besoins électriques de 150 millions de ménages ?

La consommation d’électricité en Europe devrait, en effet, plus que doubler d’ici 2050 par rapport à 2015, d’après la Commission européenne (entre +41% et +53% selon les scénarios). Cette augmentation pourrait aller jusqu’à 60% selon la fédération de l’industrie électrique européenne Eurelectric.

Ce bondissement de la consommation d’électricité concerne non seulement les ménages mais aussi et surtout, les autres secteurs de l’économie.

Les ménages ne sont, en effet, pas les plus gros consommateurs d’électricité. En Belgique par exemple, ils arrivaient en 2019 à la troisième place de la consommation finale d’électricité avec une part de 22%, derrière l’industrie (45,8%) et les services (25,8%) selon les chiffres de SPF Energie compilés par la Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières.

En Europe, le secteur des transports devrait connaître "le développement le plus spectaculaire de sa consommation d’électricité" parmi tous les secteurs de l’économie, selon la Commission européenne cette demande en électricité devrait ainsi être multipliée par 10 entre 2019 et 2050.

On estime ainsi à 214 millions le nombre de véhicules électriques qui sillonneront les routes européennes en 2050, soit plus 60% du parc automobile, d’après le projet de recherche européen HeatRoadMap (contre 55 millions prévus en 2030). Une autre estimation plus tempérée de l’organisation Transport & Environnement projette plutôt une augmentation de 30 millions de voitures particulières électriques à batteries à l’horizon 2050. "Cela entraînera une demande supplémentaire de 85 TWh, soit une augmentation inférieure à 3% de la demande globale d’électricité", peut-on lire dans leur rapport.

Quant au secteur de l’industrie, le plus consommateur d’énergie en Europe, il est aussi sur la voie d’une électrification massive à l’horizon 2050. La part de sa consommation électrique devrait augmenter de 46% entre 2019 et 2050 selon les prévisions de la Commission européenne.

L’électricité produite en 2050 devra donc non seulement satisfaire une demande toujours plus grande en électricité des ménages, mais aussi et surtout des autres secteurs.