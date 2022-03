150 ans de Misia Sert : les origines de la muse et mécène du Tout-Paris

Misia inspire les artistes. Des poèmes naissent, des portraits d’elles fait par les artistes qui l’entourent.

Elle confie : "Tant d’autres belles choses que ces quatrains de Mallarmé ont été faites pour moi et m’ont passé entre les mains que je ne peux arriver à avoir le moindre remords de ce que quantité de beaux vers se soient perdus, des dizaines de dessins de Toulouse-Lautrec, faits sur mes menus, ont été balayés dans ma salle à manger avec les miettes du dîner de la veille, ni de ce qu’on ne retrouve jamais dans quel tiroir j’avais enfoui ce sonnet de Verlaine où il m’expliquait pourquoi j’étais une rose. Tout cela m’arrivait comme des bouquets de fleurs, j’avais 20 ans, j’étais tout à fait persuadée que l’existence était à l’image des histoires que me racontait Mallarmé et l’idée de classer, d’encadrer, de conserver tout ce dont la vie me comblait au jour le jour m’aurait semblé aussi ridicule ou sacrilège que de stériliser les plus belles fleurs, de piquer un papillon sur un bouchon, d’empailler le chien que j’adorais ou d’essayer d’enfermer dans un verre les rayons du soleil. Certains me disent sur le ton poliment indigné du conservateur de musée : quelle pitié d’avoir laissé perdre tout cela ! Quelle perte pour l’art ! Mais ce sont ceux-là mêmes qui, il y a 30 ans, se tordaient de rire devant la peinture de Renoir, me demandaient dans quel sens il fallait accrocher mes paysages de Bonnard, ignoraient jusqu’à l’existence de Mallarmé, crièrent qu’on revenait à l’âge des cavernes quand ils ont entendu Stravinsky, et ont refusé de payer 200 FRF pour les plus beaux Van Gogh, dont j’avais acheté 150, pour venir en aide à sa veuve.

J’ai toujours cru que les artistes avaient plus besoin d’amour que de respect. Je les ai aimés, eux, leurs joies, leur travail, leurs peines et leur bonheur de vivre que je partageais. Aujourd’hui, les œuvres de ceux qui ont été mes amis abondent dans les musées. On ne risque plus grand-chose à les idolâtrer depuis qu’ils font partie du trésor public. Je préfère avoir su, dans la vie de chaque jour, les aimer à ma façon. Et c’est avec un sourire un peu amusé que j’imagine l’insouciante et trépidante jeune femme que j’étais, suspendue maintenant aux murs de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, ou encombrant le catalogue de la collection Barnes à Philadelphie. Il y a d’ailleurs des chefs-d’œuvre qui ont été dédiés à la postérité, grâce à ma façon particulière d’aimer les choses. Une bonne partie des peintures de Lautrec sur carton n’existe aujourd’hui que grâce à une épaisse couche de vernis automobile dont je les ai recouvertes parce que je trouvais cela beaucoup plus joli."