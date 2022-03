150 ans de Misia Sert, la "Reine de Paris"

Misia assiste à toutes les répétitions d’orchestre du Sacre du printemps. Elle se prend d’une bien trop grande passion, "pour cette œuvre, pour douter qu’elle s’imposerait bientôt avec éclat". Elle avait déjà adoré Pelléas et Mélisande et Boris Godounov. Elle s’émerveille de cette possibilité de la coexistence de trois amours aussi violents dans un seul cœur. Cela doit être grâce au miracle de leur inconsciente et secrète filiation. Et quand des discussions surgissent entre Stravinsky et Diaghilev pour des questions financières, Misia intervient pour tenter d’arranger les choses.

Misia attire l’attention de Serge Diaghilev sur le talent des compositeurs français, notamment sur celui d’Erik Satie et les musiciens du groupe des Six. Pour tenter de susciter une commande de Diaghilev, elle invite un jour Erik Satie à jouer chez elle les Morceaux en forme de poire avec le pianiste Ricardo Vines. Ce jour est le 28 juin 1914. C’est aussi celui de l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo. La rencontre est écourtée mais elle a été fertile. Erik Satie écrira à Misia en 1916, en l’appelant la magicienne : "Ce que vous m’avez dit, chez vous, au sujet des ballets russes a déjà produit son effet : je travaille à un truc que je me propose de vous montrer d’ici peu et qui vous est dédié en le pensant et en l’écrivant." Il s’agit de Parade. Jean Cocteau en sera le librettiste. Pablo Picasso réalisera les rideaux, les décors et les costumes. Erik Satie dédie à Misia la partition pour piano à quatre mains.