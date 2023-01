150 ans de Colette : pionnière du droit des femmes, mais "pas féministe au sens politique du mot"

N’aimant pas la solitude, Colette s’installe avec ses trois meilleures amies dans un chalet situé dans le XVIe arrondissement, près du Bois de Boulogne. Le chalet sera une sorte de cocon de bonheur au milieu de la guerre. "Un parfum tout neuf de liberté. Une liberté dont elles ne savent pas très bien quoi en faire".

Ses amies appartiennent au monde marginal de la littérature : Annie De Penne, journaliste très appréciée dans la presse de l’époque et également romancière, sans doute la plus proche de Colette; Marguerite Moreno, comédienne, à la Comédie française ; Musidora (dite Musi) a l’âge d’être la fille des trois autres. Comédienne, elle devient célèbre en 1915 au cinéma.

Les quatre femmes organisent leur vie quotidienne : courses, ménage,… L’alimentation est importante, car, outre le fait de ne pas mourir de faim, "Colette et ses amies sont de grandes gourmandes", comme le précise Dominique Bona, en ajoutant qu'en entendant l'accent prononcé de l'écrivaine, on retrouve "la fidélité au terroir […] Et également à la cuisine de cette mère qu’elle a adorée et qui cuisinait des plats très roboratifs".