150 anciennes machines textiles et à vapeur sont entretenues par des bénévoles dans une ancienne usine à Verviers

Présentes aussi dans cette étonnante collection, de puissantes machines à vapeur qui fonctionnent toujours : " ce sont des compresseurs à vapeur, précise Jacques Thonnard, pour enlever la graisse, le suint de la laine, une des premières étapes du travail de la laine avant même le lavage." Cette collection de quelque 150 machines, c’est le Conseil scientifique d’histoire de Verviers qui la gère, présidé par Freddy Joris : " toutes ces machines menaçaient d’être détruites, donc on les a rassemblées au Solvent. Les plus vieilles sont des métiers à tisser du 18ème siècle ; puis on a, du tout début 19ème, les machines construites par William Cockerill, puis on a grosso modo un siècle et demi de machines textiles les plus récentes."

Le Solvent abrite aussi deux anciens trams de Verviers qui ont circulé jusqu’en 1969.