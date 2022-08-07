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Ukraine - Україна

150 безкоштовних музеїв | 150 musées gratuits ce dimanche

il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Якщо ви хочете погуляти з дітьми та сумуєте за культурою? Ось "гарний план" для вас!

У першу неділю місяця (наприклад, 1 травня!) у Бельгії безкоштовні 150 музеїв.

Деякі приклади?

У Монсі Музей образотворчих мистецтв завжди є популярним. Музей Дуду ідеально підходить для дітей.

Якщо ви живете поблизу Льєжа, чому б не спробувати Акваріум. Там майже 50 басейнів, в яких плавають пірани, риби-клоуни,або  акули... Для любителів коміксів і знаменитого Тінтіна музей Ерже в Лувен-Ла-Нев є обов’язковим. А ви знаєте, що в Намюрі навіть є музей полуниці??

У столиці, Брюсселі, вибір широкий. Чому б не відвідати музей 1000 костюмів, які Манікен Піс, (маленька статуетка, яка пісяє на туристів), вже носив у своєму житті? Якщо серйозніше, то кінотека,або єврейський музей Брюсселя є дуже популярними. Як будинок короля, на Гран-Плас. Можливо, вам зацікавить музей моди та мережива? Перевірте, перш ніж їхати, чи варто бронювати тур! 

Belga

Якщо ви живете поблизу Льєжа, чому б не спробувати Акваріум. Там майже 50 басейнів, в яких плавають пірани, риби-клоуни,або  акули... Для любителів коміксів і знаменитого Тінтіна музей Ерже в Лувен-Ла-Нев є обов’язковим. А ви знаєте, що в Намюрі навіть є музей полуниці??

У столиці, Брюсселі, вибір широкий. Чому б не відвідати музей 1000 костюмів, які Манікен Піс, (маленька статуетка, яка пісяє на туристів), вже носив у своєму житті? Якщо серйозніше, то кінотека,або єврейський музей Брюсселя є дуже популярними. Як будинок короля, на Гран-Плас. Можливо, вам зацікавить музей моди та мережива? Перевірте, перш ніж їхати, чи варто бронювати тур! 

Pièce jointe

Список безкоштовних музеїв

Якщо ви живете у Фландрії, знайте, що в Антверпені безкоштовний вхід в останню середу місяця. Це також написано в документі. Але нажаль це не перекладено українською. Цього разу вам знадобиться трохи допомоги...Сподіваюся, у вас все буде добре та ви  проведете гарно час.

Belga

Cet article est destiné en priorité aux personnes arrivées d'Ukraine, depuis le début du conflit. Nous leur parlons ici de la gratuité dans 150 musées, le premier dimanche du mois.

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