150 безкоштовних музеїв | 150 musées gratuits ce dimanche

Якщо ви хочете погуляти з дітьми та сумуєте за культурою? Ось "гарний план" для вас!

У першу неділю місяця (наприклад, 1 травня!) у Бельгії безкоштовні 150 музеїв.

Деякі приклади?

У Монсі Музей образотворчих мистецтв завжди є популярним. Музей Дуду ідеально підходить для дітей.

Якщо ви живете поблизу Льєжа, чому б не спробувати Акваріум. Там майже 50 басейнів, в яких плавають пірани, риби-клоуни,або акули... Для любителів коміксів і знаменитого Тінтіна музей Ерже в Лувен-Ла-Нев є обов’язковим. А ви знаєте, що в Намюрі навіть є музей полуниці??

У столиці, Брюсселі, вибір широкий. Чому б не відвідати музей 1000 костюмів, які Манікен Піс, (маленька статуетка, яка пісяє на туристів), вже носив у своєму житті? Якщо серйозніше, то кінотека,або єврейський музей Брюсселя є дуже популярними. Як будинок короля, на Гран-Плас. Можливо, вам зацікавить музей моди та мережива? Перевірте, перш ніж їхати, чи варто бронювати тур!