15 médailles en 29 finales, le fabuleux palmarès des Belgian Tornados (relais 4x400m)

Depuis son émergence au plus haut niveau en 2008 aux Jeux Olympiques de Pékin, le relais 4x400m belge nous a fait vibrer à de nombreuses reprises.



Avec une régularité hallucinante, les Belgian Tornados ont aligné les finales olympiques, européennes et mondiales. Tant en salle qu’à l’extérieur.



Malgré un réservoir réduit, la Belgique a bousculé régulièrement les grandes nations. Le bilan de ce relais est exceptionnel : 14 médailles en 28 finales. Depuis 2008, le 4x4 belge n'a manqué que deux tops 8, à chaque fois aux World Relays.



La continuité de ce projet, son maintien au sommet sont tout bonnement exceptionnels.



A Belgrade, Julien Watrin, Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan (titluaire en série) et Kevin Borlée ont ajouté une touche dorée à ce fabuleux bilan. Pour la première fois, les Tornados sont devenus champions du monde.