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Ukraine - Україна

ЄС підготує 15 тисяч українських військових | L’UE va former 15 000 soldats ukrainiens

il y a 34 minutesTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Європейський Союз у понеділок розпочинає місію з підготовки 15 тисяч українських військових з території своїх держав-членів та посилює військову підтримку України.

Сьогодні в Люксембурзі проходить зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу, щоб підтвердити цю європейську навчальну місію, яка може розпочатися протягом місяця.

На даному етапі мова йде про два навчальні центри в Польщі та Німеччині. Франція також зазначила, що може навчати солдатів на своїй території. Таким чином, ця європейська місія завершить навчання, яке вже проводили британці та американці.

Ці тренінги будуть частково профінансовані Європейським фондом миру (EPF). Цей фонд, створений для військової допомоги Україні, сьогодні має отримати нове фінансування у розмірі 500 мільйонів євро. Це доводить зусилля європейців до 3 мільярдів євро. "Бюджет на сім років був витрачений за сім місяців", - сказав високопоставлений європейський чиновник.

Артилерія, інженерні частини, радари: потреби особового складу Збройних Сил України численні. Також українці закликають терміново створити системи захисту від ракет і особливо безпілотників, які сьогодні знову вдарили по Києву.

En français

L’Union Européenne lance ce lundi une mission pour former 15 000 soldats ukrainiens depuis le territoire de ses Etats Membres, tout en renforçant son soutien militaire à l’Ukraine.

Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union Européenne se tient aujourd’hui à Luxembourg pour valider cette mission européenne de formation qui pourrait commencer d’ici un mois.

On parle à ce stade de deux centres de formation en Pologne et en Allemagne. La France a aussi indiqué qu’elle pourrait former des soldats sur son sol. Cette mission complètera ainsi les formations déjà dispensées par les Britanniques et les Américains.

Ces formations seront en partie financées par la Facilité européenne pour la paix (FEP). Ce fonds constitué pour aider militairement l'Ukraine doit recevoir un nouveau financement de 500 millions d'euros aujourd’hui. Ce qui porte l'effort des Européens à 3 milliards d’euros. "Un budget pour sept années a été dépensé en sept mois", a souligné un haut fonctionnaire européen.

Artillerie, unités du génie, radars : les besoins de l'état-major des forces armées ukrainiennes sont multiples. Les Ukrainiens réclament aussi d’urgence des systèmes de protection contre les missiles et surtout les drones, qui ont encore frappé Kiev ce lundi.

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