ЄС підготує 15 тисяч українських військових | L’UE va former 15 000 soldats ukrainiens

L’Union Européenne lance ce lundi une mission pour former 15 000 soldats ukrainiens depuis le territoire de ses Etats Membres, tout en renforçant son soutien militaire à l’Ukraine.

Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union Européenne se tient aujourd’hui à Luxembourg pour valider cette mission européenne de formation qui pourrait commencer d’ici un mois.

On parle à ce stade de deux centres de formation en Pologne et en Allemagne. La France a aussi indiqué qu’elle pourrait former des soldats sur son sol. Cette mission complètera ainsi les formations déjà dispensées par les Britanniques et les Américains.

Ces formations seront en partie financées par la Facilité européenne pour la paix (FEP). Ce fonds constitué pour aider militairement l'Ukraine doit recevoir un nouveau financement de 500 millions d'euros aujourd’hui. Ce qui porte l'effort des Européens à 3 milliards d’euros. "Un budget pour sept années a été dépensé en sept mois", a souligné un haut fonctionnaire européen.

Artillerie, unités du génie, radars : les besoins de l'état-major des forces armées ukrainiennes sont multiples. Les Ukrainiens réclament aussi d’urgence des systèmes de protection contre les missiles et surtout les drones, qui ont encore frappé Kiev ce lundi.