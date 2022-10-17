ЄС підготує 15 тисяч українських військових | L’UE va former 15 000 soldats ukrainiens

Європейський Союз у понеділок розпочинає місію з підготовки 15 тисяч українських військових з території своїх держав-членів та посилює військову підтримку України.

Сьогодні в Люксембурзі проходить зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу, щоб підтвердити цю європейську навчальну місію, яка може розпочатися протягом місяця.

На даному етапі мова йде про два навчальні центри в Польщі та Німеччині. Франція також зазначила, що може навчати солдатів на своїй території. Таким чином, ця європейська місія завершить навчання, яке вже проводили британці та американці.

Ці тренінги будуть частково профінансовані Європейським фондом миру (EPF). Цей фонд, створений для військової допомоги Україні, сьогодні має отримати нове фінансування у розмірі 500 мільйонів євро. Це доводить зусилля європейців до 3 мільярдів євро. "Бюджет на сім років був витрачений за сім місяців", - сказав високопоставлений європейський чиновник.

Артилерія, інженерні частини, радари: потреби особового складу Збройних Сил України численні. Також українці закликають терміново створити системи захисту від ракет і особливо безпілотників, які сьогодні знову вдарили по Києву.