З 15 листопада обмін гривні неможливий | L’échange d’hryvnias plus possible dès le 15 novembre

Якщо ви хочете обміняти українські гроші на євро, не зволікайте! З 15 листопада в бельгійських банках більше не можна буде здавати гривні готівкою. Про це щойно оголосила Федерація фінансового сектора Бельгії Febelfin, посилаючись на рішення НБУ України.

З 1 червня бельгійські банки пропонують базові банківські послуги українським біженцям, дозволяючи їм розміщувати свою національну валюту для обміну на євро.

"Ця дія припиняється, оскільки ЦБ України вважає, що у власників гривні було достатньо часу, щоб здійснити обмін. Тому він вирішив не продовжувати свої угоди з гривнями. різними центробанками єврозони", - говорить Фебельфін.

Таким чином, процес залишається можливим до 14 листопада в банках Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, ING, KBC, CBC і KBC Brussels.