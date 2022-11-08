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Ukraine - Україна

З 15 листопада обмін гривні неможливий | L’échange d’hryvnias plus possible dès le 15 novembre

Closeup of different banknotes hryvnia and euro money
il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Catherine Tonero

Якщо ви хочете обміняти українські гроші на євро, не зволікайте! З 15 листопада в бельгійських банках більше не можна буде здавати гривні готівкою. Про це щойно оголосила Федерація фінансового сектора Бельгії Febelfin, посилаючись на рішення НБУ України.

З 1 червня бельгійські банки пропонують базові банківські послуги українським біженцям, дозволяючи їм розміщувати свою національну валюту для обміну на євро.

"Ця дія припиняється, оскільки ЦБ України вважає, що у власників гривні було достатньо часу, щоб здійснити обмін. Тому він вирішив не продовжувати свої угоди з гривнями. різними центробанками єврозони", - говорить Фебельфін.

Таким чином, процес залишається можливим до 14 листопада в банках Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, ING, KBC, CBC і KBC Brussels.

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Si vous souhaitez échanger de l’argent ukrainien en euros, ne tardez pas à le faire ! A partir du 15 novembre, il ne sera plus possible de déposer des hryvnias en espèces auprès des banques belges. Febelfin, la Fédération belge du secteur financier, vient de l’annoncer en évoquant une décision de la banque centrale ukrainienne.

Depuis le 1er juin, les banques belges proposaient un service bancaire de base aux réfugiés ukrainiens, leur permettant d'y déposer leur monnaie locale afin qu'elle soit échangée contre des euros.   

"Il est mis un terme à cette action dans la mesure où la banque centrale ukrainienne estime que les détenteurs de hryvnias ont eu suffisamment de temps pour procéder à l'échange. C'est pourquoi elle a décidé de ne pas prolonger ses accords avec les différentes banques centrales de la zone euro", précise Febelfin.

Le procédé reste donc possible jusqu'au 14 novembre dans les banques Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, ING, KBC, CBC et KBC Bruxelles.

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