15 joueurs de Las Palmas loupent leur vol à cause d'une pause-café : la mésaventure aérienne des futures "victimes" de Lukebakio

Quand on évolue à Las Palmas, sur l'île de Gran Canaria, et qu'on sillonne l'Espagne pour y disputer des rencontres de Liga, prendre l'avion fait quasiment partie du quotidien. Et pourtant, cette formalité peut parfois jouer des mauvais tours aux footballeurs les plus distraits...

Samedi, les joueurs et le staff de Las Palmas devaient embarquer en direction de Séville, puisque la rencontre entre ces deux équipes de Liga figurait au menu de la 5e journée de championnat dimanche.

Mais Francisco Javier García Pimienta, l'entraîneur de Las Palmas, a dû tirer une drôle de tête lorsqu'il s'est rendu compte que... 15 de ses joueurs et 2 physiothérapeutes n'étaient pas présents dans l'avion au moment du décollage.

Footballeur ou pas, l'heure, c'est l'heure : les 17 passagers manquants, qui avaient profité de ce passage à l'aéroport pour s'offrir une petite pause-café, se sont perdus au moment de rejoindre la porte d'embarquement... et s'y sont présentés trop tard.

La compagnie aérienne Binter Canarias a finalement réussi à affréter un vol charter en début de soirée pour permettre aux retardataires de rejoindre le reste du groupe à Séville.

Après cette mésaventure, Las Palmas a pu se concentrer sur son match face au FC Séville. Rencontre perdue 1-0 par les Canariens, surpris par un but du Diable Rouge Dodi Lukebakio...