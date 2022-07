15 films d'Alfred Hitchcock en accès gratuit

Près de 15 films du maître du suspense britannique sont visibles gratuitement sur le web, de quoi parfaire sa culture cinématographique pour l’été.

Le cinéaste britannique Alfred Hitchcock est un des pionniers du genre “thriller”. Lui qui fut l’un des réalisateurs les plus prolifiques de sa génération compte quelque 53 films en 60 années de carrière. Prolifique mais aussi talentueux puisque certains de ses films sont devenus des classiques parmi les classiques : Fenêtre sur Cour, Psychose, Les Oiseaux, La Mort aux Trousses…

Le site OpenCulture a répertorié 15 films qu’il est possible de voir gratuitement en ligne, de quoi étendre sa culture et prendre quelques leçons de cinéma (et d’anglais). Ses premiers films sont tombés dans le domaine public, c’est pour cette raison qu’ils sont en accès libre. Voici la liste et les liens des œuvres d’Hitchcock à regarder gratuitement.