15% de réduction de la consommation de gaz d’ici l’hiver : pourquoi cela gênerait-il la Belgique si c’était obligatoire?

Du côté de Fluxys, le gestionnaire du réseau de transport et de stockage du gaz en Belgique, on ne se prononce pas sur les raisons politiques de la position belge par rapport au plan européen de réduction de la consommation de gaz.

Par contre, Fluxys est en mesure d’expliquer les raisons techniques qui permettent de justifier la position belge.

Contacté par la RTBF, Fluxys rappelle d’abord le contexte. Depuis le début de l’année et particulièrement depuis de la guerre en Ukraine, les flux gaziers qui passent par la Belgique connaissent une situation particulière, différente des années précédentes. "On importe des quantités très importantes depuis la zone de Zeebrugge. Ces quantités sont transportées à travers notre infrastructure soit vers l’Allemagne, soit vers les Pays-Bas", explique Laurent Remy, porte-parole de Fluxys. "On transite vers la Hollande et vers l’Allemagne des quantités qui sont cinq fois plus importantes que la consommation belge", poursuit Laurent Remy.

Cette circulation importante de gaz exporté vers les Pays-Bas et l’Allemagne a des conséquences sur les capacités du réseau gazier belge. "On est très très proche de la capacité maximum de notre réseau, que ce soit vers l’Allemagne ou vers les Pays-Bas", commente Laurent Remy.

Les différents opérateurs qui achètent et vendent du gaz en passant par la Belgique utilisent les capacités de stockage belges. "Ils importent actuellement des quantités très importantes", explique Laurent Remy. Une partie de ce gaz est destinée au marché belge. Dès lors, si la Belgique devait réduire sa propre consommation de gaz de 15%, le gaz non consommé par la Belgique devrait être exporté et c’est là que cela coincerait. Chez Fluxys, on compare cette situation à celle d’une baignoire qui se remplit plus vite qu’elle ne se vide… Laissons donc un instant le réseau gazier belge prendre l’aspect d’une baignoire. "Vous avez d’un côté le robinet qui coule venant de la zone de Zeebrugge et vous imaginez deux points de sortie à la baignoire qui sont l’Allemagne et les Pays-Bas", explique Laurent Remy, le porte-parole de Fluxys. "A partir du moment où vous avez atteint le débit physique maximum que vous pouvez sortir par ces deux trous, vous pouvez encore diminuer la consommation belge, mais cela va avoir pour effet de faire monter le niveau dans la baignoire, mais vous n’allez pas pour autant faire sortir plus de gaz par les deux trous qui ont atteint leur niveau maximum", poursuit Laurent Remy.